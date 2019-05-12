2019/05/12 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة حلبجة باقليم كوردستان، اليوم الاحد، ان ثلاثة اشخاص اصيبوا بجروح خطرة اثنان منهم عنصران بالبيشمركة.وقال المتحدث باسم شرطة حلبجة الرائد برزان عثمان ان الحادث حصل مساء اليوم الاحد عندما عبث هؤلاء الاشخاص بقنابر هاون واعتدة حربية، لافتا الى ان المصابين هم كل من (د.ن.ع) من مواليد 1991 من اهالي حلبجة ويعمل كاسبا و(س.ن.ح) من مواليد 1989 ومهنته بيشمركة، هو من اهالي حلبجة ايضا، و (ک.و.ح) من مواليد 1991 وهو ايضا عنصر بالبيشمركة.واضاف ان جروح واصابات هؤلاء كانت خطرة مما حدا بنقلهم فورا الى مستشفى الطوارئ في السليمانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة عنصري بيشمركة ومدني عبثوا بقنابر هاون واعتدة في حلبجة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة عنصري بيشمركة ومدني عبثوا بقنابر هاون واعتدة في حلبجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).