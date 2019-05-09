روحاني:نواجه ضغوطاً سياسية واقتصادية لا سابقة لها في تاريخ الثورة الإسلامية

2019/05/12 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده تواجه ضغوطا سياسية واقتصادية من جانب من وصفهم بالأعداء، معتبرا إياها حرباً سافرة لا سابقة لها في تاريخ الثورة الإسلامية.

وأكد روحاني خلال لقائه نشطاء سياسيين، أن القيود التي فرضها الأعداء في إشارة الى أمريكا على القطاع المصرفي في إيران وكذلك على التحويل المالي انعكست سلبا على مختلف المجالات بما في ذلك بيع النفط وصناعة الصلب والزراعة.

وشدد روحاني على ضرورة تعاضد جميع القوى الثورية وتوحدها في هذه الفترة.

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