2019/05/12 | 20:19

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مانشستر سيتي يحتفظ بلقب الدوري الإنجليزي وليفربول يخسر الحلم

متابعة/ خطوة برس

حقق مانشستر سيتي الفوز المطلوب لوضع حد لمحاولات ليفربول المستمرة للإطاحة به من على القمة، وعوض تأخره بهدف ليسحق برايتون آند هوف ألبيون 4-1 ويحرز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وأنهى سيتي الموسم ورصيده 98 نقطة، بينما فاز ليفربول 2-صفر على ولفرهامبتون واندرارز ليختتم الموسم برصيد 97 نقطة وهي أكبر حصيلة لفريق في المركز الثاني في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وكان سيتي بحاجة لتحقيق فوزه 14 على التوالي ليضمن التفوق في منافسة لا سابق لها على اللقب، لكنه تأخر بهدف سجله جلين موراي بضربة رأس في الدقيقة 27 قبل أن يرد فريق المدرب بيب جوارديولا بقوة.

وعادل سيرجيو أجويرو النتيجة بعد 83 ثانية ووضع ايمريك لابورت سيتي في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول.

ومع تقدم ليفربول، الذي دخل الجولة وهو متأخر بنقطة واحدة، في استاد أنفيلد كان فريق المدرب يورجن كلوب لا يزال يأمل في حدوث شيء غير عادي على الساحل الجنوبي.

لكن حين أطلق رياض محرز تسديدة لا تصد سكنت شباك ماثيو رايان حارس برايتون في الدقيقة 61، كان بوسع جماهير سيتي أخيرا بدء الاحتفالات.

وجعل إيلكاي جندوجان النتيجة 4-1 بتسديدة رائعة من ركلة حرة ليختتم يوما رائعا آخر لسيتي الذي أصبح أول ناد يحتفظ باللقب منذ عشر سنوات.

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