بالوثيقة.. تواقيع مؤيدة لتشريح المرعيد لمنصب محافظ نينوى

2019/05/12 | 20:19

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بغداد اليوم _ بغداد

أيد 15 عضواً في مجلس محافظة نينوى، ترشيح منصور المرعيد لمنصب المحافظ، خلفاً للمقال نوفل العاكوب.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة تضمنت تواقيع 15 من أعضاء مجلس محافظة نينوى، يؤيدون ترشيح منصور المرعيد لمنصب المحافظ.

وكانت رئاسة مجلس النواب، قد خاطبت اليوم الأحد (12 أيار 2019)، المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بفتح تحقيق مع أعضاء في البرلمان بعد وجود "شبهات فساد" ضدهم تتعلق بانتخاب محافظ نينوى.

وجاء في الوثيقة الصادرة من مكتب رئيس البرلمان، بتاريخ (12/ 5/ 2019)، والموجهة الى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد والتي حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، انه "وردت معلومات من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المدرجة أسماؤهم ادناه عن شبهات فساد تتعلق بانتخاب محافظ نينوى".وجاء ايضاً في نص الوثيقة أيضاً: "تفضلكم بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إحالة الملف الى الجهات القضائية بملابسات قيام بعض أعضاء مجلس محافظة نينوى باستلام مبالغ ورشى مقابل التصويت لمرشح معين".

وكانت عضو مجلس محافظة نينوى هيام الهام، أكدت في وقت سابق من اليوم الأحد، أن المجلس سيصوت على اختيار النائب منصور المرعيد محافظا خلفا للمقال نوفل العاكوب، يوم غد.

وقالت الهام لـ(بغداد اليوم)، إن "توافقات سياسية حصلت على تولي النائب منصور المرعيد منصب محافظ نينوى خلفا للمقال نوفل العاكوب".

وأضافت عضو مجلس محافظة نينوى، أن "المرعيد ضمن أكثر من 30 صوتا في جلسة مجلس محافظة نينوى، يوم غد، الخاصة باختيار المحافظ الجديد".

بغداد اليوم- متابعة

أعلن مبعوث الإدارة الأميركية لشؤون إيران، براين هوك، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لا تتطلع إلى حرب مع الجمهورية الإسلامية أو إسقاط حكومتها، بل إلى إبرام اتفاق استراتيجي شامل جديد معها.

وذكر هوك، في حديث لصحيفة "صاند

بغداد اليوم- بغداد

خاطبت رئاسة مجلس النواب، الاحد (12 أيار 2019)، المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بفتح تحقيق مع أعضاء في البرلمان بعد وجود "شبهات فساد" ضدهم تتعلق بانتخاب محافظ نينوى.

و

بغداد اليوم _ بغداد

قدم النائب حسن خلاطي طلبا الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي للعمل بنظام سلم الرواتب الموحد في كافة الوزارات.

وقال خلاطي في وثيقة الطلب وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، إن "كثرة المطالبات والاحتجاجات والاضرابات التي أخذت

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