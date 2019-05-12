كوردستان تعلن أعداد المحررين من قبضة داعش

2019/05/12 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن أعداد الذين تم تحريرهم من قبضة تنظيم داعش منذ عام 2014 وحتى 2019.

وقال منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان ديندار زيباري، ان حكومة الاقليم استطاعت لغاية الرابع من اذار 2019 تحرير 3371 شخصا من الذين خطفهم تنظيم داعش.

واشار زيباري الى أن من بين المحررين 1165 امرأة و337 رجلا و967 طفلة و893 طفلا.





واشار زيباري الى ان "حكومة الاقليم شرعت ابوابها من دون تمييز امام عشرات الالاف من الايزيديين والمسيحيين والتركمان والعرب الذين لجأوا الى كوردستان لحماية ارواحهم".

ولفت زيباري الى أنه بعد غزو سنجار تم خطف 6284 شخصا من الايزيديين من بينهم 3467 انثى و 2717 ذكرا، وقد بذلت حكومة الاقليم جهودا كبيرة من أجل تحريرهم.

وأكد انه تم تشكيل لجنة لجمع المعلومات والمتابعة في مسألة النساء الايزيديات المختطفات مع تحديد ميزانية خاصة لتحريرهم ومن اجل هذا خصصت مبلغا من المال للاشخاص الذين يقومون بتحرير اية امرأة ايزيدية او الادلاء باية معلومات تؤدي الى المساعدة في تحريرهن.

واشار زيباري الى انه بعد عودة اية مختطفة ناجية تحاول الحكومة توفير كافة المستلزمات لكي تعود الى المجتمع بشكل طبيعي.

وأكد أن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات البيشمركة لم تشهد اي تعامل سيء مع الاقليات الدينية ولم يتم باي شكل من الاشكال هدم بيوت ومنازل لأي اشخاص.





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