وزارة التعليم تعلن منح الجامعات صلاحية تحديد بدء الامتحانات النهاية لطلبتها

2019/05/12 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، منح الجامعات كافة صلاحية تحديد مواعيد بدء الامتحانات النهائية لطلبة الدراسات الاولية وللسنة الدراسية الحالية.

وقال وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي فؤاد قاسم محمد في بيان تلقته وكالة صدى، إن “وزير التعليم لعالي قصي السهيل وافق على منح الجامعات صلاحية تحديد بدء الامتحانات النهائية بما يتلاءم مع عدد المواد الدراسية في الكليات والمعاهد وللسنة الدراسية الحالية 2019/2018.

ودعا وكيل الوزارة، الجامعات الى “مراعاة تحديد المدد الزمنية للامتحانات بما لا يتعارض مع موعد تسليم القاعات الدراسية لوزارة التربية.





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