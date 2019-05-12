خبير قانوني: طلب الحلبوسي وقف إجراءات انتخاب محافظ نينوى “غير قانوني”

2019/05/12 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الأحد، أن الكتاب الصادر من البرلمان العراقي والموجه إلى مجلس محافظة نينوى بشأن إجراءات انتخاب المحافظ غير قانوني.





وقال حرب في تصريح لـ”النور نيوز” إن ” كل ما يصدر من البرلمان يجب أن يكون بالتصويت، وليس لرئيس المجلس اتخاذ القرارات الفردية، حيث أن الدستور العراقي لم يذكر أية صلاحيات لرئيس مجلس النواب، أثناء الدورة الرئاسية، والحديث هنا عن القرارت التشريعية التي يجب أن تتم بالتصويت.





وأضاف

حرب أن “رئيس البرلمان عليه اتخاذ القرارت بتصويت المجلس، وليس فردية، أما إن

كانت مسائل تتعلق بإدارة الجلسات أو الموظفين والمجمل المسائل الإدارية فهذه من صلاحية

رئيس المجلس”.





ومع

إعلان مجلس محافظة نينوى عقد جلسة يوم غد بشأن انتخاب المحافظ ونائبيه، تحدثت وثيقة

من تاريخ، اليوم الأحد، عن قيام أعضاء مجلس محافظة نينوى باستلام مبالغ ورشى مقابل

التصويت لمرشح معين.

ودعا النواب، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الى فتح تحقيق حول الموضوع؛ الامر الذي ادى الى قيام الحلبوسي باحالة قضية “انتخاب محافظ نينوى” إلى مجلس مكافحة الفساد، ليصدر الأمر لاحقًا بوقف إجراءات انتخاب المحافظ.

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