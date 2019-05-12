الفياض : بومبيو زار بغداد لتأكيد عدم نية واشنطن مواجهة إيران عسكريا

2019/05/12 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، أن الإدارة الأمريكية أكدت لحكومة بغداد عدم نيتها اتخاذ أية خطوات عسكرية ضد إيران.واضاف الفياض الذي يشغل ايضا منصب رئيس هيئة “الحشد الشعبي” اليوم الأحد في حديث لوكالة “إرنا” الإيرانية، إن الولايات المتحدة قلقة من ردود أفعال إيرانية محتملة، مشيرا إلى أن هدف الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي […]

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