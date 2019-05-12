2019/05/12 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ سيتي ينهي أحلام ليفربول ويحافظ على لقب الدوري الانكليزي

12/05/2019 21:38:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع/ بغداد/متابعة

احتفظ مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه مساء الأحد على مضيفه برايتون 4-1، ضمن الجولة الأخيرة التي أقيمت جميع مبارياتها في توقيت موحد.

وتقدم برايتون أولا عبر جلين موراي {27}، قبل أن يسجل مانشستر سيتي رباعية عن طريق سيرجيو أجويرو {38} وإيميريك لابورت {38} ورياض محرز {63} وإلكاي جوندوجان {72}.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 98 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام ليفربول الذي تغلب في التوقيت ذاته على ضيفه وولفرهامبتون بهدف نظيف.

ت/م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/ سيتي ينهي أحلام ليفربول ويحافظ على لقب الدوري الانكليزي) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/ سيتي ينهي أحلام ليفربول ويحافظ على لقب الدوري الانكليزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).