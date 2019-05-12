على خلفية التصعيد بين واشنطن وطهران … قائد الأسطول الأمريكي الخامس يصل الى البحرين

2019/05/12 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الوزراء البحريني، خليفة بن سلمان آل خليفة، قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية، جيمس مالوي، في وقت تشهد منقطة الخليج توترا متصاعدا بين طهران وواشنطن.وأشاد آل خليفة، خلال اللقاء ، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية عقب اللقاء ” بالدور الذي تقوم به الولايات المتحدة في “دعم جهود إرساء الأمن والاستقرار في […]

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