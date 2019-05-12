عملية عسكرية مرتقبة لتدمير اخر معاقل داعش بهذه المنطقة

2019/05/12 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلن مسؤول لجنة مخمور للاتحاد الوطني الكوردستاني، انه بعد زيادة تهديدات داعش في حدود قضاء مخمور وجبال قرجوغ، حلقت اليوم الاحد 12 ايار 2019 عددا من المروحيات وطيران الجيش العراقي واخرى تابعة للتحالف الدولي في سماء المنطقة استعدادا لعملية امنية واسعة في حدود القضاء.وقال رشاد كلالي مسؤول لجنة مخمور للاتحاد الوطني […]

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