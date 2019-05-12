2019/05/12 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة من الضروري إدراج المواد الغذائية الغنية بمادة اللوتين مثل الملفوف وأفوكادو وبيض الدجاج إلى النظام الغذائي، لأنها تضمن صحة الخلايا العصبية لفترة طويلة.ويفيد خبراء جامعة الينوي الأمريكية، بأن الأشخاص الذين يتناولون كمية كبيرة من المواد الغذائية الغنية باللوتين يستعرضون نشاطا عصبيا كالذي يلاحظ عند الشباب.وقد اشترك في التجربة التي أجراها علماء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذه المواد ضرورية لصحة الدماغ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذه المواد ضرورية لصحة الدماغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).