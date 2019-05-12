العراق يشارك في مسرحية عربية ضمن مهرجان تونسي في تموز المقبل

2019/05/12 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل إنفتاحه الثقافي عربيا ودوليا يشارك العراق في تصميم الاضاءة البديلة لمسرحية "رسائل الحرية"، التي ستشارك في مهرجان مسرحي دولي في تونس في اطار تتويجها عاصمة الثقافة الاسلامية في شهر تموز المقبل.

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