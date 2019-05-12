في شهر رمضان .. القطيف تحت نيران قوات الأمن السعودية والحصار (فيديو)

2019/05/12 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مابين القطيف والعوامية تواصل أجهزة الأمن السعودية إنتهاكاتها

المستمرة وجرائمها اللا إنسانية تجاه السكان وفي شهر رمضان الفضيل مع

إستمرار الحصار والقصف العشوائي وإستخدام الأسلحة المحرمة دولياً وسط

صمت المجتمع الدولي.تقرير : قسم الأخبار

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