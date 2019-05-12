بارزاني يخصص 15 مليون دولار لحل ازمة في دهوك وسوران

2019/05/12 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه رئيس حكومة كوردستان نيجيرفان بارزاني، بتخصيص 15 مليون دولار لتمويل محطات الكهرباء في مدينة دهوك وقضاء سوران في الإقليم.وبحسب قرار حكومي حمل توقيع بارزاني "للمصلحة العامة، نعلن عن موافقتنا وتخصيص 15 مليون دولار لحل مشكلة زيادة تحميل الكهرباء في مدينة دهوك وفي قضاء سوران، وسحب خط KV 132 لمدينة دهوك وبطول 38 كيلو متر، وتبديل الخط الواصل بين محطة شقلاوة - سوران وبطول 55 كيلو مترا".وأضاف، "القرار جاء بسبب عدم القدرة على تغطية احتياجات المدينة والقضاء من الكميات المطلوبة من الكهرباء، وأيضا مشكلة الكهرباء في دهوك، والتي أصبحت متفاقمة".وتعتبر معدلات تزويد المواطنين بالكهرباء في مدينة دهوك وقضاء سوران، من أقل معدلات التزويد في باقي مدن ومناطق إقليم كردستان، مما يدفع بالمواطنين إلى دفع أموال أكثر لأصحاب المولدات الأهلية في مناطقهم.

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