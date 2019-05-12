إيران: تفجيرات الفجيرة أثبتت أن أمن جنوب الخليج الفارسي هش كالزجاج

2019/05/12 | 21:52

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بغداد اليوم - متابعة

علق رئیس لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بیشة، على التق...





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