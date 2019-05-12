2019/05/12 | 21:52

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الأحد 12 مايو 2019 | 09:50 مساءً | عدد القراءات : 2

طهران: تفجيرات الفجيرة أثبتت أن أمن جنوب الخليج الفارسي هش كالزجاج

متابعة/...علق رئیس لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بیشة، على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي فجر الأحد.

وقال حشمت الله فلاحت بیشة في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن "تفجيرات الفجيرة أثبتت أن أمن جنوب الخليج الفارسي هش كالزجاج".

وفي وقت سابق من يوم الاحد، نشرت الخارجية الإماراتية بيانا قالت فيه إن 4 سفن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.

وأضافت في البيان أن الجهات المعنية قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وجار التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.

وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.

من المهم الإشارة إلى أن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة نفى صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي.انتهى 1

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