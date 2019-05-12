2019/05/12 | 21:53

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الإطاحة بمروّج عملة مزورة بحوزته 10 ملايين دينار جنوبي بابل

بغداد/...أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الأحد، القبض على مروج عملة مزورة وبحوزته 10 ملايين دينار، جنوبي المحافظة.

وذكرت قيادة الشرطة، في بيان، أن "قوة مشتركة من مكافحة الجريمة المنظمة بابل، وجهاز الأمن الوطني، ومفارز أمن الافراد، وعلى إثر عملية نوعية تمكنت من القبض على مروج عملة محلية مزورة جنوبي المحافظة".

وأضاف البيان، أن "المعتقل ضبط بحوزته مبلغ (10,000,000) عشرة ملايين دينار عراقي مزيف فئة (عشرة آلاف)، في ناحية القاسم جنوبي المحافظة".

وتابع، أن "العملية نفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، فيما تحفظت القوة على المضبوطات أصولياً ونقلت المتهم الى مركز أمني لإستكمال ما يلزم من الإجراءات القانونية".انتهى 1

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