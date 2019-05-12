افتتاح ملاحظية جديدة للتسجيل العقاري في قضاء الفهود

2019/05/12 | 22:32

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت الادارة المحلية في قضاء الفهود شرقي محافظة ذي قار اليوم عن افتتاح ملاحظية جديدة للتسجيل العقاري في القضاء.





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت الادارة المحلية في قضاء الفهود شرقي محافظة ذي قار اليوم عن افتتاح ملاحظية جديدة للتسجيل العقاري في القضاء.وقال رئيس المجلس البلدي في القضاء صفاء الجابري لشبكة اخبار الناصرية ، ان الملاحظية هي الاولى في القضاء وترتبط ارتباطا مباشرا بدائرة التسجيل العقاري في ذي قار ، بعد ان كانت الفهود ترتبط بملاحظية قضاء الجبايش .ولفت الى ان الملاحظية ستقدم خدماتها لسكان القضاء البالغ عددهم اكثر من 59 الف نسمة ، بعد ان كانوا يضطرون في السابق لمراجعة ملاحظية الجبايش ما يكلفهم عناء اكبر في قضاء معاملات تسجيل وتمليك الاراضي.انتهى،ت ع ح.

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