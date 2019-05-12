2019/05/12 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

ذكر مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ذي قار اليوم ان 65% من ناخبي المحافظة حدثوا بياناتهم بايومتريا ضمن المدة المحددة للتحديث والتي انتهت مطلع الاسبوع الجاري .





شبكة اخبار الناصرية:ذكر مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ذي قار اليوم ان 65% من ناخبي المحافظة حدثوا بياناتهم بايومتريا ضمن المدة المحددة للتحديث والتي انتهت مطلع الاسبوع الجاري .وقال معاون مدير انتخابات ذي قار رافد الزيدي لشبكة اخبار الناصرية ان 830 الف ناخب حدثوا بياناتهم بايومتريا وهو ما يشكل 65% من مجمل الناخبين المسجلين والبالغ عددهم قرابة المليون و 300 الف ناخب .وبين ان عملية التحديث البايومترية تاتي في اطار استعدادات المفوضية لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم للعام 2019 .

اقرأ المزيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتخابات ذي قار : 65% من ناخبي المحافظة حدثوا بياناتهم بايومتريا) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتخابات ذي قار : 65% من ناخبي المحافظة حدثوا بياناتهم بايومتريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).