زيدان يستبعد غاريث بيل عن قائمة فريقه لمواجهة ريال سوسيداد

2019/05/12 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، الويلزي غاريث بيل عن قائمة فريقه لمواجهة ريال سوسيداد، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 37 من الدوري الإسباني.

وهذه المرة الثانية على التوالي التي تخلو فيها القائمة من اسم المهاجم الويلزي، بعد غيابه عن مباراة فياريال الأخيرة، ما يؤكد التقارير التي تحدثت عن بيعه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.كما سيغيب أيضا عن المباراة كل من الحارس كيلور نافاس وسيرجيو راموس ورافائيل فاران وسيرجيو ريغيلون.يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث برصيد 68 نقطة بفارق 15 نقطة عن برشلونة الذي توج بلقب الدوري لهذا الموسم، فيما يحتل ريال سوسيداد المركز الثامن برصيد 47 نقطة.

انتهى.ص.هـ.ح.

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