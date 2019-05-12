وزير الاتصالات يتفقد سير العمل في بدالة العلوية

2019/05/12 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تفقد وزير الاتصالات الدكتور نعيم ثجيل الربيعي اليوم ميدانيا سير العمل في بدالة العلوية حيث أوعز معاليه بإعادة إستكمال تأهيل بناية بدالة العلوية التي توقف العمل بها بسبب الأزمة المالية خلال السنوات الماضية.



كما استمع الوزير الى المشاكل التي يعاني منها الموظفون وتوفير خطوط نقل لهم ومراجعة الترفيعات الخاصة بهم .ووجه الوزير باعادة النظر في هيكلية الأقسام العاملة في مقر البدالة وفك الارتباط والتداخلات بين الشعب الأخرى وتوحيد العمل فيها واكد الربيعي على أهمية دعم الشبكة اللاسكلية في بغداد وتسويقها كونها تخدم شريحة كبيرة من المجتمع وفتح مراكز للبيع المباشر لها في المراكز التجارية بعموم البلاد .

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