2019/05/12 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

- ينبغي على عبد المهدي تقييم الوزراء بعد 9 اشهر من تشكيل الحكومة

- التوافقات السياسية تعيق اكمال اللجان النيابية

- النزاهة النيابية من حصة السنة لأن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيثم الجبوري للعهد: لم ينجز سوى 5% من البرنامج الحكومي بعد عام من اجراء الانتخابات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيثم الجبوري للعهد: لم ينجز سوى 5% من البرنامج الحكومي بعد عام من اجراء الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).