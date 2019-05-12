الجار الله يؤكد حل القضايا العالقة بين العراق والكويت

2019/05/12 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب وزیر الخارجية الكويتي خالد الجار الله اليوم الاحد، أن هناك توافقا كويتيا عراقيا على حل العديد من القضايا العالقة في إطار العلاقات الثنائية

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