السيد عمار الحكيم من الكويت: العراق يحاول تخفيف أزمة المنطقة قبل ان يحترق فيها الأخضر واليابس

2019/05/12 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس تحالف الاصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم، ان العراق حاول تخفيف أزمة المنطقة قبل ان يحترق فيها الأخضر واليابس.

وقال السيد عمار الحكيم في المؤتمر الصحفي الذي عقد في دولة الكويت بعد اختتام لقاءاتنا الرسمية مع أمير وقادة البلاد اليوم الاحد، ان" الكويت كانت أول الدول العربية التي ساندت العراق في إنجاح عملية التغيير وفي هذه اللحظة نتطلع إلى أن تكون الشركات ورجال الأعمال الكويتيون حاضرين ومستفيدين من هذه الفرص لتبادل المصالح مع العراق".وأضاف" نحن نمتلك اليوم تجربة ديمقراطية مهمة في العراق ونفتخر بهذه التجربة وندافع عنها، والعراق تمكن من أن ينتقل من مرحلة الاصطفافات المذهبية والقومية إلى مرحلة المشاريع الوطنية وتم تشكيل تحالفين كبيرين {الإصلاح والإعمار وتحالف البناء} يضم كل منهما قوى سياسية من مختلف المكونات العراقية".وتابع السيد عمار الحكيم" إذا مانجحت تجربة التحالفين الكبيرين فإننا سنكون أمام واقع مختلف تماما في عام 2022 حيث يتنافس تحالفان أو قائمتان على حيازة الأغلبية وتشكيل الحكومة وإدارة البلاد ويذهب التحالف الآخر نحو المعارضة ليشكل الجناح الآخر للديمقراطية المفقود في العراق منذ 16 عاما".وبين" إن ارتفاع أسعار النفط وتقليل النفقات الحربية في العراق سيوفر موازنات مناسبة توفر الخدمة العامة وإعادة إعمار المناطق التي تضررت من الحرب ضد داعش"، مشيرا" ستبقى مكافحة الفساد أولوية أساسية وهذا الأمر لايتم بالشعارات وإنما بالخطوات الواضحة ووضع خطة ستراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد في البلاد، ونتمنى أن ينجح المجلس الأعلى لمكافحة الفساد والذي تشكل مؤخرا في تحقيق هذه المتطلبات".وزاد رئيس تحالف الإصلاح والاعمار" لازلنا نشهد فجوة بين الشارع العراقي وبين الطبقة السياسية ونسعى بكل الخطوات لردم هذه الفجوة وإعادة الثقة المتبادلة بين الطبقة السياسية وبين الجمهور العراقي، ونرى انفتاحا مهما للعراق على دول المنطقة والعالم واندفاع كل دول المنطقة نحو العراق على الرغم من الخلافات الحادة بينها ورغبتها الجادة في العمل والاستثمار في العراق وإنجاز المشاريع الكبيرة والعملاقة فيه".وأشار أن" العراق يسير نحو تحقيق حالة توازن في علاقاته الإقليمية والدولية ولا يريد لنفسه أن يكون ساحة للصراع والحروب بالنيابة وإنما يريد لنفسه أن يكون جسرا تلتقي عنده الأطراف المتخاصمة ضمن إطار ومقاييس المصلحة الوطنية العراقية وهذا مانعمل عليه".واكد السيد عمار الحكيم ان" الإصلاح بحاجة إلى وقت، وإقناع الناس بوجود خطوات إصلاحية جادة يحتاج إلى المزيد من الوقت أيضا لإثبات المصداقية، وهذا مانعمل عليه ونمتلك الثقة بالنفس والخطط والرؤى والخطوات الواثقة نحو تحقيق ذلك".وعن التصعيد الأمريكي الإيراني أوضح السيد عمار الحكيم" التصعيد يمثل هاجسا كبيرا للعراق والمنطقة بعد أن انتقلت الولايات الأمريكية من سياسة الضغط على إيران بتقليل تصدير النفط إلى سياسة الخنق لإيران بتصفير صادراتها النفطية وهذا له مضاعفات خطيرة تؤدي إلى وقف إنتاج النفط الإيراني وضمور الآبار النفطية فيها مما يؤدي إلى آثار كارثية وخطيرة على المصافي والشؤون العامة وتوفير الاحتياجات الضرورية للشعب الإيراني".وأوضح" من الطبيعي أن يكون لإيران ردات فعل تتناسب مع حجم الضرر الذي سيخلفه تصفير صادراتها النفطية، وهذا مايعرض أمن المنطقة إلى الخطر كون كل من إيران وأمريكا لهما مساحات مهمة من التأثير داخل العديد من دول المنطقة"، مستدركاً" العراق يملك علاقات مهمة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الجمهورية الإسلامية في إيران ويحاول أن يستثمر هذه العلاقات في تخفيف حدة التوتر والصراع والبحث عن حلول ومعالجات لهذه الأزمة وتجنيب المنطقة حربا شعواء يمكن أن يحترق فيها الأخضر واليابس".واختتم السيد عمار الحكيم" للكويت دور وسيط وعلاقات واسعة تمكنها من لعب دور فاعل ومؤثر يسهم في تخفيف الأزمة المتصاعدة في المنطقة وفرض الأمن والاستقرار فيها".انتهى

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