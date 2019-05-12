بالوثيقة.. تواقيع مؤيدة لتشريح منصور المرعيد لمنصب محافظ نينوى

2019/05/12 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع 15 عضواً في مجلس محافظة نينوى،على ترشيح منصور المرعيد لمنصب المحافظ، خلفاً للمقال نوفل العاكوب.

وبحسب وثيقة اطلع “عليها “النور نيوز” فإنها تضمنت تواقيع 15 من أعضاء مجلس محافظة نينوى، يؤيدون ترشيح منصور المرعيد لمنصب المحافظ.

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