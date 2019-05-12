CNN:الفصائل العراقية المسلحة ستستهدف القوات الامريكية بصواريخ بالستية

2019/05/12 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

نقلت مواقع إخبارية عربية عن شبكة سي إن إن الأمريكية قولها إن إيران حركت صواريخ باليستية وكروز على متن قوارب صغيرة للحرس الثوري في مياه الخليج العربي.

وقالت كذلك شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية، إن الجيش الأمريكي لديه معلومات موثقة من أنه يمكن للحرس الثوري الإيراني إطلاق صواريخ باليستي...

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