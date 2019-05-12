2019/05/12 | 22:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هدف : البحري 0 x الزوراء 2 ( د.
40 عمر المنصوري )
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدف : البحري 0 x الزوراء 2 ( د. 40 عمر المنصوري )) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
40 عمر المنصوري )
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدف : البحري 0 x الزوراء 2 ( د. 40 عمر المنصوري )) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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