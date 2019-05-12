2019/05/12 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0KtpAHns9ak

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خادم مقام سيدنا "خضر إلياس" يتحدث عن المقام) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خادم مقام سيدنا "خضر إلياس" يتحدث عن المقام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).