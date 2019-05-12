2019/05/12 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية تعرض أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الجهات المعنية بالدولة قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وجاري التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.

وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أية أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأية مواد ضارة أو وقود من هذه السفن، مؤكدة أن العمل يسير في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي وبدون أي توقف، وأن الشائعات التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء عارية عن الصحة ولا أساس لها.

وشددت على أن تعريض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعتبر تطوراً خطيراً، داعية المجتمع الدولي الى القيام بمسؤولياته لمنع أية محاولة للمساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية.

شارك هذا الموضوع:

‎مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الإماراتية : تعرض 4 سفن تجارية لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية للدولة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الإماراتية : تعرض 4 سفن تجارية لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية للدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).