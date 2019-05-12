2019/05/12 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضحت قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى اليوم "الأحد" حقيقة

الاتفاق الأمني الأخير مع العمليات العسكرية المشتركة حول تواجد قطعات

الحشد الشعبي.وقال نائب قائد العمليات رائد الكروي في بيان " بناء على الاتفاق

المسبق مع قيادة العمليات العسكرية المشتركة وقيادة عمليات نينوى

للجيش تم التنسيق معهم على وضع خطة جديدة لانتشار القطعات الأمنية

المتواجدة في محافظة نينوى حيث تم تقسيم قاطع العمليات على الأجهزة

الأمنية الأخرى والحشد الشعبي .واكد " أن قطعات الحشد الشعبي متواجدة في سنجار وتلعفر والحضر

بالإضافة إلى مناطق سهل نينوى ، نافيا ما تناقلته بعض وسائل الاعلام

عن وجود انسحاب لقطعات الحشد الشعبي من مناطق محافظة نينوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي في نينوى يوضح حقيقة الاتفاق الأمني الأخير مع العمليات المشتركة .. وينفي هذا الامر) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي في نينوى يوضح حقيقة الاتفاق الأمني الأخير مع العمليات المشتركة .. وينفي هذا الامر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).