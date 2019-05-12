التيار الصدر يمهل اربعة من قياديه اياما لترك العمل التجاري

2019/05/12 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ امهل التيار الصدر اربعة من قياديه اياما معدودة لترك العمل التجاري.وذكر مقرب من زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر في بيان ان “على كل من الاسماء الموجودة ادناه ترك العمل التجاري الحكومي باسم التيار ان بغير اسمه في مدة اقصاها النصف من شهر رمضان وتسليم جميع المتعلقات للمختصين في التيار”.

وهدد البيان قائلا “والا سيتم التعامل معكم بشدة غير مسبوقة وهم

قصي العيساوي

علي هادي (ابو جميل)

عواد العوادي

عماد (ابو مريم)

وختم البيان ” راجين من الاخرين حفظ تاريخهم الجهادي وسمعتهم فهم لازالوا اعزاء علينا وفقكم الله لكل خير وكفاكم اذى لال الصدر فقد ملئتم قلبهم قيحا”.

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