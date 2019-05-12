اغتيال احد شيوخ عشيرة بني تميم في البصرة

2019/05/12 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اغتيل الشيخ حسين البدران التميمي أمام منزله في قضاء أبي الخصيب في محافظة البصرة.وذكر مراسل كلكامش برس؛ ان مسلحين مجهولين عمدوا الى اطلاق النار على الشيخ حسين البدران ولاذوا بالفرار .

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