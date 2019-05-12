أمريكا تدعو رعاياها في العراق إلى “اليقظة”

2019/05/12 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس

دعت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الأحد، المواطنين الأمريكيين في العراق إلى التحلي بـ”اليقظة” مع “تصاعد التوترات”.

وقالت السفارة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إنها تنصح “جميع المواطنين الأمريكيين، في ظل التوترات المتصاعدة في العراق، أن يظلوا على يقظة”.

وأضافت “يمكن الاطلاع على معلومات اضافية على موقع السفارة الامريكية في خدمات المواطن الامريكي”.

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