لقاء غير مخطط له

2019/05/12 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شذى رفعت

بعد دقائق تبدأ....توجهت مبتسمة ...وصعدت سلم الطائرةحيث سيلتقيان في مدينتهبعثت له تقول .....انا الان في الطائرة وسنحلق بعد قليللم يردهاتفه مقفلجلست في مقعدهاكتبت له وبعثتبحثت عن اغنيته المفضلة وبعثت لا جوابوابتدأت الرحلة...وهي تستمع للاغنية ...اقلعت الطائرة ....اغمضت عينيها تتخيل لقائها وهل ستقول شيئاام يلفهم الصمتام تتوارد افكارهمام تلتقي نظراتهمام تتحدث ولا تتوقف عن الحديثهبطت الطائرةتهياؤ للنزولفتحت الهواتف سمعت اغنيته من كابينة القيادةواغنيته المفضلة التقته وجها لوجهكان من اقلها لمدينته

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