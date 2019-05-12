متعللة بشماعة الموازنة.. أمانة بغداد تنكر تقصيرها بتقديم الخدمات

2019/05/12 | 23:06

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اعربت امانة بغداد اليوم الاحد، عن استغرابها من بعض الاصوات بشأن وجود قصور بتقديم الخدمات، مشيرة الى ان التأخير الذي حصل سببه عدم المصادقة

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