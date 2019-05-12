بالوثيقة.. دعوة إلى العمل بنظام سلم الرواتب الموحد

2019/05/12 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت وسائل إعلام محلية اطلعت عليها "العهد نيوز" اليوم الأحد، وثائق تتضمن قيام النائب عن محافظة البصرة عضو كتلة الحكمة النيابية حسن خلاطي البزوني، بتقديم

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