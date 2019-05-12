عُمان ستعيد فتح سفارتها في بغداد

2019/05/12 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت سلطنة عمان الأحد أنها ستعيد فتح سفارتها في بغداد بعد نحو ثلاثة عقود من إغلاقها إبان الاجتياح العراقي للكويت، حسبما أعلنت وكالة الأنباء العمانية الحكومية في بيان.

وقالت الوكالة "انطلاقاً من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تربط سلطنة عمان وجمهورية العراق، قررت السلطنة إعادة فتح سفارتها في بغداد لاستئناف عملها الدبلوماسي".

وأضافت "مما لا شك فيه أن إعادة افتتاح السفارة العمانية في بغداد، سيسهم في تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في شتى المجالات".

وكانت بغداد أعلنت الجمعة أنّ وزير الخارجية محمد علي الحكيم تسلّم رسالة من نظيره العمانيّ يوسف بن علويّ أعرب فيها عن "عزم سلطنة عُمان إعادة افتتاح سفارتها، واستئناف عمل بعثتها الدبلوماسيَّة لدى بغداد".

وقالت إن العراق يرى في هذه الخطوة مؤشرا على "تطور إيجابي في الحضور العربي، ويساهم في تعزيز العمل المشترك".

وتعيش العاصمة بغداد فترة هدوء أمني نسبي، منذ إعلان السلطات العراقية دحر تنظيم داعش من البلاد في كانون الأول/ديسمبر 2017.

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