سليم الجبوري يكشف تفاصيل اقالة محافظ الانبار السابق صهيب الراوي

2019/05/12 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

كشف رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري تفاصيل

اقالة محافظ الانبار السابق صهيب الراوي”.

وقال الجبوري في حوار

متلفز، تابعه “النور نيوز” إني نصحت الراوي في فترة من الفترات ان

يترك المنصب ويكسب شريكا لكن الشريك غدر بي وبه”.

وأضاف الجبوري أن” من كانوا يعيبون على الحزب الاسلامي استحواذه على المناصب اصبحوا اليوم يمارسون نفس النظرية في الاستحواذ واكثر”.

وتابع

الجبوري انا تعرضت للغدر من بعض المقربين لي وكنت مخطأ اني لم اخذ ضمانات ممن رشحوا

معي مشيراً إلى أن هذه اخلاقيات مجالس المحافظات وانتقلت الى مجلس

النواب”.

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