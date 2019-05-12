البديري يدعو الى الآسراع بصرف آجور المحاضرين في المدارس وتثبيتهم على الملاك

2019/05/12 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب علي مانع البديري وزارة المالية بالآسراع بصرف آجور المحاضرين في المدارس بالسرعة الممكنة على آعتبار ان العام الحالي شارف على الآنتهاء ولآيمكن تآخير الصرف آكثر.

وذكر البديري في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، آن" هذه الآجور هي شيء بسيط لهذه الشريحة الكبيرة التي تقدم عطائها لآبناء الشعب في المدارس وتخرج الآجيال دون مقابل وماتم تخصيصة من مبلغ رمزي للمحاضرين هو آبسط حق طبيعي لهم ولم يستلموه الى الآن"، مطالباً الحكومة العراقية" بتوفير درجات وظيفية لهذه الشريحة الكبيرة في موازنة العام المقبل من اجل انصافهم".واضاف" هناك اعداد كبيرة جدآ من المدرسيين والمعلمين ينتظرون فرصة تعيين وهم متخرجيين منذ عدة اعوام ويحاضرون بالمجان في المدارس"، مبيناً" بدورنا كممثلين عن آبناء الشعب العراقي داخل قبة البرلمان سنضغط على الحكومة بتخصيص درجات وظيفية للمحاضرين المجانيين في المدارس وتثبيتهم على الملاك الدائم خلال الفترة المقبلة وصرف مستحقاتهم بالسرعة الممكنة وهذا ابسط شيء نقدمه لهذه الشريحة الكبيرة المظلومة منذ وقت طويل".انتهىبواسطة: حيدر العراقي

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