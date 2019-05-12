التيار الصدري يتوعد قياديين فيه بتعامل غير مسبوق

2019/05/12 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} توعد التيار الصدري قياديين فيه بالتعامل معهم بشدة غير مسبوقة في حال عدم تسليم كل المتعلقات الى المختصين في العمل الاداري للتيار.

وكشف مقرب من زعيم التيار الصدري على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي {الفيسبوك} انه" على كل من الاسماء المدرجة ادناه..



ترك العمل التجاري الحكومي بأسم التيار ام بغير اسمه خلال مدة اقصاها النصف من شهر رمضان وتسليم كل المتعلقات الى المختصين في العمل الاداري في التيار والا سيتم التعامل معكم بشدة غير مسبوقة".وهم كل من:-1- قصي العيساوي2- علي هادي {ابو جميل}3- عواد العوادي4- عماد {ابو مريم}واضاف" راجين من الاخرين حفط تاريخهم الجهادي وسمعتهم فهم لازالوا اعزاء علينا..



وفقهم الله لكل خيروكفاكم اذى لال الصدر..



فقد ملئتم قلبهم قيحا".انتهى

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