وثيقة | مجلس نينوى يحدد موعد انتخاب المحافظ.. وهذا أبرز المرشحين

2019/05/12 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتنافس عشرات المرشحين للمنصب لكن نجاح أحدهم مرهون بموافقة الكرد (Getty)

الترا عراق – فريق التحرير

حدد مجلس محافظة نينوى، اليوم الأحد، موعدًا لانتخاب محافظ جديد ونائبيه خلفًا للمحافظ المقال نوفل العاكوب على أمل تجاوز الأزمة، فيما رجحت مصادر سياسية مطلعة تولي شخصية على صلة بالحشد الشعبي المنصب.

حدد مجلس نينوى ظهر غد الأحد موعدًا لعقد جلسة انتخاب محافظ جديد ونائبيه فيما ترجح مصادر نيل مرعيد للمنصب

المجلس حدد، الثانية من ظهر غد الإثنين 13 آيار/مايو، موعدًا لعقد جلسة انتخاب المحافظ ونائبيه وفق وثيقة صادرة عن أمانة سر المجلس تلقى "الترا عراق" نسخة منها، مبينة أن الجلسة ستعقد استنادًا إلى "أحكام البند سابعًا من المادة السابعة من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، وبالنظر لانتهاء المدد القانونية الواردة في الفقرة الرابعة من البند ثامنًا من المادة السابعة من القانون ولخلو منصب المحافظة ونائبيه منذ اقالتهم من قبل مجلس النواب".

من جانبه قال مصدر سياسي مطلع لـ "الترا عراق"، إن منصور مرعيد المقرب من الحشد الشعبي "يبدو الأقرب" لنيل منصب محافظ نينوى، مبينًا أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني قد يمنحه ثقته لنيل المنصب غدًا".

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من يعرقل اختيار المحافظ؟

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