التيار الصدري يطالب اربعة من اتباعه الى ترك العمل التجاري الحكومي باسمه

2019/05/12 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب التيار الصدري، الاحد، اربعة من اتباعه الى ترك العمل التجاري الحكومي، فيما خاطبهم بالقول "كفاكم اذى الى آل الصدر".

وقال صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على صفحته بالفيسبوك، ان "على كل من الاسماء المدرجة ادناه..



ترك العمل التجاري الحكومي بأسم التيار ام بغير اسمه خلال مدة اقصاها النصف من شهر رمضان وتسليم كل المتعلقات الى المختصين في العمل الاداري في التيار"، متوعدا اياهم بـ"التعامل معهم بشدة غير مسبوقة".

واضافت ان "هؤلاء هم قصي العيساوي، علي هادي (ابو جميل)، عواد العوادي، عماد (ابو مريم)"، داعيا"الاخرين الى حفط تاريخهم الجهادي وسمعتهم فهم لازالوا اعزاء علينا".وخاطبهم بالقول "كفاكم اذى لال الصدر..



فقد ملئتم قلبهم قيحا".

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