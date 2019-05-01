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الخارجية الأميركية تطالب مواطنيها بعدم التوجّه إلى العراق

الخارجية الأميركية تطالب مواطنيها بعدم التوجّه إلى العراق

مايو 12, 2019 - 11:04 م

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الخارجية الأميركية تطالب مواطنيها بعدم التوجّه إلى العراق

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