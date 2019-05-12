2019/05/12 | 23:15

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مصدر: هيئة الاعلام ستتخذ اجراءات رادعة ضد قنوات الشرقية وهنا بغداد والديار

بغداد/ خطوة برس

كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد، ان هيئة الاعلام والاتصالات ستتخذ يوم غد اجراءات رادعة ضد 3 قنوات فضائية، بسبب محتوى المسلسلات والبرامج الرمضانية التي بثتها.

وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “قنوات الشرقية والديار وهنا بغداد، ستتخذ بحقها هيئة الاعلام والاتصالات اجراءات قانونية نظرا للمحتوى الخارج عن الحياء الي بثته في برامجها الرمضانية ومخالفتها ضوابط الهيئة”.

يشار الى ان هيئة الاعلام والاتصالات أصدرت بيانا قبل قليل، طالبت فيه وسائل الاعلام برفع المشاهد التي تخرج عن سياق الحياء والاعراف التي ينبغي للاعلام والفن الرقي بها وليس النزول بها الى مستوى هابط ، لغة وتعبيراً.

وأكدت انه بخلاف تصحيح هذه المشاهج، ستُتخذ الهيئة بحق هذه القنوات الاجراءات المناسبة وفق صلاحياتها القانونية.

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