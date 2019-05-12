واع/ مقتل احد وجهاء عشيرة تميم في البصرة

2019/05/12 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

12/05/2019 23:11:00 PM |

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واع/ البصرة/ ع.ح

افاد مصدر امني، الاحد، بأن احد وجهاء عشيرة تميم في البصرة قتل بهجوم مسلح جنوب المحافظة.

وقال المصدر في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار على احد وجهاء عشيرة بني تميم أمام مدخل منزله الواقع في قضاء أبي الخصيب جنوبي المحافظة ما ادى الى مقتله في الحال".

واضاف, ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي".

ت/م.م

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