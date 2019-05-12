واع/ الحشد الشعبي يعيد انتشاره في نينوى

2019/05/12 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

12/05/2019 23:15:00 PM |

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واع/ الموصل/م.ا

اعلن الحشد الشعبي، الاحد، عن خطة لاعادة انتشاره في محافظة نينوى، مبينا, ان قواته ستكون متواجدة في مساحات واسعة غرب المحافظة.

وقال نائب قائد العمليات رائد الكروي في بيان، تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، انه "بناء على الاتفاق المسبق مع قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات نينوى للجيش تم التنسيق معهم على وضع خطة جديدة لانتشار القطعات الأمنية المتواجدة في المحافظة"، مشيرا الى "تقسيم قاطع العمليات على الأجهزة الأمنية الأخرى والحشد الشعبي".

واضاف الكروي، أن "قطعات الحشد الشعبي متواجدة في سنجار وتلعفر والحضر بالإضافة إلى مناطق سهل نينوى"، نافيا "ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن وجود انسحاب لقطعات الحشد من نينوى".

وتابع انه "وفق الخطة المرسومة سيكون هناك اعادة انتشار للحشد مع احتفاظ بقوات احتياطية واخضاع بعض القطعات للتدريب واعادة التنظيم مع التواجد في مساحات واسعة غرب نينوى".

ت/م.م

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