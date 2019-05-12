الحشد الشعبي يعيد انتشاره في نينوى

2019/05/12 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي، اليوم الاحد، خطة لاعادة انتشاره في محافظة نينوى، مبينا ان قواته ستكون متواجدة في مساحات واسعة غرب المحافظة.

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