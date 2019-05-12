2019/05/12 | 23:25

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بالوثيقة..



الحلبوسي يدعو المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الى فتح تحقيق حول وجود شبهات فساد في اختيار محافظ نينوى الجديد

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