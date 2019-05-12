رئیس لجنة الأمن القومي الإیراني: طهران ستنفذ قرارها في الموعد المحدد

2019/05/12 | 23:25

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بغداد اليوم - متابعة

قال رئیس لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة في مجلس الشورى الإيراني حشمت الله فلاحت بیشة، الاحد، إن الأوروبیین قلقون من موقف طهران في وقف تعاونهم.

وأضاف حشمت الله فلاحت بیشة، في تصریح للصحفیین، "أن ذلك لن یؤثر على استراتیجیة طهران التي ستنفذ قرارها في الموعد المحدد".

ولفت رئیس لجنة الأمن القومي لحضور القائد العام لحرس الثورة الإسلامیة اللواء حسین سلامي في الجلسة غیر العلنیة للبرلمان، مؤكدا جهوزیة إیران التامة لخوض الحرب والانتصار فیها.

وأكد فلاحت بیشة أن الحرب لن تحصل لأن استراتیجیة الولايات المتحدة لیست الحرب، وإنما حرب نفسیة یحاولون فرضها إلى جانب الحظر والضغوط الاقتصادیة.

وأضاف في هذا السياق أن استراتیجیة طهران طیلة العقود الثلاثة الماضیة تركزت على الإنتاج المحلي والهندسة العكسیة وشراء السلاح وسیاسة الرد بالمثل والدفاع في مواجهة الولايات المتحدة.

وتابع قائلا: إن إیران تمكنت طوال هذه الفترة من تحدید العداء الأمریكي لتبلغ مستواها الدفاعي المنشود.

وأوضح المسؤول الإيراني أن بلاده وفي اطار سیاستها الدفاعیة، لدیها القدرة على تصویب أهدافها التي تبعد 2000 كلم، مشيرا إلى أنه في حال حاولت السفن الأمريكیة القیام بأي عمل فهي تبعد عن إیران 500 كیلو متر كحد أقصى.

بغداد اليوم - متابعة

علق رئیس لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بیشة، على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي فجر الأحد.

وقال حشمت الله فلاحت بیشة في تغريدة نشرها على

بغداد اليوم _ متابعة

دعت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته" لضمان سلامة حركة الملاحة البحرية، وذلك بعد إعلان الامارات تعرض 4 سفن من عدة جنسيات لعمليات "تخريب" قرب مياهها الاقليمية في

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، تعرض 4 سفن تجارية لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية للدولة.

ونقلت وكالة الأنباء الاماراتية (وام) عن الخارجية قولها، إن "4 سفن تجارية لأعمال تخريب قرب المياه الإ

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